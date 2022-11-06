Війна в Україні змінила свідомість фінів. Країна зараз активно пропрацьовує всі ймовірні сценарії загрози з боку "буйної сусідки". Фінляндія вже обмежила в'їзд росіянам-туристам, тепер хочуть заборонити їм ще й купівлю нерухомості в країні.

На додачу на кордоні відгороджуються від росії стіною, а цивільні масово ходять на тренінги з воєнної тактики та медицини. Ольга Жидецька дослідила тему.

1300 кілометрів спільного кордону з росією - Фінляндія вирішила огородити потужною стіною.

24 лютого, коли кремль оголосив воєнну кампанію проти України, кардинально змінило ставлення фінів до сусідки, з якою звикли мирно і взаємовигідно співіснувати.

Катрі Латт, жителька Іматри:

У місцевих жителів з`явився страх перед росією. Ми бачимо, що наша сусідка відрізняється від інших країн, і не можна довіряти тому, що там говорять.

Прикордонні фінські містечка останнім часом фактично жили за рахунок російських туристів, велетенські магазини майже повністю були орієнтовані на росіян. Мало того, в регіоні багато мішаних родин та російськомовних емігрантів. Попри те відколи Фінляндія повністю закрила в'їзд для росіян, місцеві жителі хоч і рахують збитки, але рішення це схвалюють.

Кірсі Ільїн, жителька прикордонного міста Лаппенраата:

Це неправильно, що росіяни можуть вільно їздити до Фінляндії. Це порушує основу санкцій. Очевидно, що мають бути обмеження.

Напад росії на Україну змусив фінів замислитися і про власну безпеку. Тим більше 80 років тому країна вже відчула на собі апетити радянського союзу. У тій кровопролитній і запеклій війні невелика і слабко озброєна Фінляндія зуміла вистояти і дати гідну відсіч тоталітарному монстру. І це завдяки надзвичайній самоорганізації громадян.

І тепер перед лицем нової загрози добровольці масово рушили на тренінги, які в країні влаштовують для охочих навчитися основам військової справи, щоб у разі потреби боронити Батьківщину.

Оссі Гієтала, інструктор:

У перші тижні після російського вторгнення в лютому зацікавленість добровольців у навчанні Національної оборонної асоціації була приблизно вдесятеро вищою, ніж у звичайні роки, і ми все ще говоримо про високу кількість учасників у п'ять-шість разів.

У навчаннях беруть участь люди з різних сфер. На заняттях, які по вихідних відбуваються на спеціальних тренувальних базах, вони опановують рукопашний бій, основи поводження з вибухівкою те ведення партизанських боїв.

Вілле Мукка, учасник тренувань:

Я давно подумував, що непогано було б долучитися до резервістських тренувань, щоби підтримувати себе в добрій фізичній формі. І події в Україні стали останнім знаком, що у нашому житті треба бути готовим до всього, і на напровсяк краще підготуватися до найгіршого.

Зріс також інтерес до тренувань на випадок надзвичайних ситуацій і серед жінок. Їх серед іншого вчать облаштовувати польовий побут, орієнтуватися на місцевості та іншим корисним навичкам.

Сіссі Моберг, підприємиця:

Я звикла бути принцесою, дещо балуваною, і мої рідні, особливо мій чоловік, дуже пишаються мною. Тим, що мені стало сміливості на це. Але сміливість - це не означає не боятися, це означає робити свою справу попри все…

Сату Міеттінен, менеджерка:

Мені здається, що люди в Європі не зовсім розуміють, що росія, ось вона тут, наша сусідка по той бік кордону. Фінляндія дуже підготовлена, і, як виявилось, жінки зараз стали більш активними, і у Фінляндії дуже сильна воля захищати нашу країну, і це добре.

5,5 мільйонна Фінляндія має 13-ти тисячне військо. А також приголомшливі 900 тисяч резервістів. Їхню підготовку забезпечує мережа національних асоціацій оборони та протидії надзвичайним ситуаціям. Цьогоріч на проведення тренінгів їм додатково виділили мільйони євро.

Суві Аксела, речниця Жіночої національної асоціації готовності до надзвичайних ситуацій:

Одразу після початку війни у нас задзвонили телефони, посипалися електронні листи. Люди ставили конкретні запитання, наприклад, де моє найближче бомбосховище або що мені туди взяти з собою і як я можу підготуватися. А потім пішли питання, як я можу взяти участь у національній обороні.

Напад росії на Україну справді перевернув свідомість фінів. Якщо після Другої світової країна неухильно дотримувалася нейтралітету, то нині разом зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО. І народна підтримка членства в Альянсі з мінімальної - зросла до небувалих 65%.

Мір'я Ілкка, жителька Гельсінкі:

Я думаю, що завжди дійсно краще бути нейтральним, але за нинішньої ситуації, мені подобається те, що каже наш президент Ні́йністе.

Оуті Нуутінен, жителька Гельсінкі:

Я вважаю, що мир варто будувати через переговори, але за нинішніх умов, у нас немає іншого виходу, окрім долучитися до НАТО. Президент росії путін непередбачуваний, ти не знаєш, що може статися.

Після початку великої війни в Україні Фінляндія також перевірила стан усіх бомбосховищ. Після 1940-го року такі споруди - обов'язкова умова у кожному новому будинку. Більшість укриттів у країні приватні, і мають ще одне корисне у мирному житті призначення.