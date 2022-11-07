У Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: РБК-Україна
У понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони сталися під час оголошення повітряної тривоги в області. Про це повідомляє suspilne.media.
"У Миколаєві було чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
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