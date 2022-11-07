росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет [ Редагувати ]
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росія домовилась з Іраном про постачання ударних безпілотників та балістичних ракет даьністю 300 і 700 кілометрів.
Про це повідомляє речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.
Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.
"Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.
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