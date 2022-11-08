Від зв'язку може залежати життя

Українці, як можуть, пристосовуються до погодинних відключень електроенергії й дотримуються алгоритму. Закип'ятити воду, приготувати їжу, обігріти кімнату, зарядити ліхтарик, павербанк і обов'язково смартфон. Але який зиск із повного заряду акумулятора, якщо немає мережі? Бо ж зі зникненням світла починаються перебої із мобільним зв'язком.

Чому так відбувається? І як залишатися на зв'язку, навіть коли зник сигнал? Ярина Марків поспілкувалась з експертами, зібрала корисні поради й готова поділитися із вами.

Енергетична ізоляція. Чому зі світлом "вмирає" й мобільний зв'язок?

Оператори зробити дива не можуть.

А генератори?

Ми кажемо про тисячі базових станцій, які треба генерувати.

Як піймати сигнал там, де його нема й залишатись онлайн якнайдовше?

Вже, певно, всім знайома картина: аварійне електровідключення - бувай, світло, далі - інтернет і вся стільникова мережа. Й тут нема нічого дивного:

Костянтин Науменко, керівник відділу планування та розвитку мережі радіодоступу мобільного оператора:

54 базові станції, як і всі електроприлади, живляться від електроенергії. Коли стається вимкнення...чи то віялове, чи то якесь термінове, на базових станціях звісно ж теж зникає живлення.

Але не одразу. Впродовж двох-чотирьох годин мобільні вишки ще "тримають" акумуляторні батареї. Але і їм потрібна 12-годинна, а то й добова перезарядка.

Костянтин Сотніков, керівник департаменту експлуатації мережі мобільного оператора:

Через те, що у нас відбувається досить часті вимикання вони просто не встигають повністю зарядитися тому час коли вони працюють трошки зменшується.

При віялових відключеннях, смартфон "шукає" більш віддалені станції й автоматично перепідключається до них. Та якщо без електрики залишаться значні території, зв'язок може зникнути взагалі! Гаразд, скажете ви. А як же генератори?

Костянтин Науменко, керівник відділу планування та розвитку мережі радіодоступу мобільного оператора:

Ми маємо дизель-генератори, вони в нас живлять основні наші майданчики та забезпечують безперебійну роботу мережі - тобто якщо в нас навіть десь зникло живлення, в нас мережа взагалі-то працює.

Є в операторів і пересувні "мобільні" генератори. Але не до кожної "вишки" їх можна під'єднати. Та й банально - кількості не вистачить.

Василь Пантов, начальник департаменту технологічної стратегії та управління якості компанії мобільного оператора:

Базових станцій у нас фізичних майданчиків більше ніж 13 тисяч по всій території України. І просто фізично таку кількість дизель-генераторів Київстар і ні один з інших оператор не має в наявності. І уявіть собі, що для обслуговування підтримання роботи такого дизель-генератора, який споживає в середньому 50 і навіть більше літрів пального на добу, кількості людей у нас стільки немає.

Та від зв'язку може залежати життя. Викликати швидку, ДСНС, отримати сигнал про повітряну небезпеку... Але чи відноситься "стільникова інфраструктура" в Україні до критичної? Як лікарні і дитсадки? Що не мала б підпадати під вимушені відключення електроенергії.

Роман Хіміч, експерт ринку телекомунікацій:

Оператори стільникового зв'язку, їхні мережі до об'єктів критичної інфраструктури ну бодай формально не відносять. Питання в тому, щоб оператори могли для своїх об'єктів бодай для деяких найбільш критичних отримувати оцей статус захищеного споживача. У такому випадку так постає питання, що такого нового захищеного споживача треба окремий спосіб під'єднати до розподільчих електромереж.

Це дорого, але реально. Захищених споживачів вимикають в останню чергу.

Станіслав Прибитько, директор департаменту з розвитку мобільного зв'язку Мінцифри:

Місцева влада якраз зараз займається тим, щоб дата-центри операторів не відмикалися при віялових відключеннях, це потрібно для того, щоб пів країни залишились з мобільним зв'язком, коли немає світла. Бо це дуже важливі технічні об'єкти операторів.

Тим часом оператори - у пошуках альтернативи.

Костянтин Сотніков, керівник департаменту експлуатації мережі мобільного оператора:

В Одеській області ми встановили першу сонячну станцію, яка працює, базово живить її. Вона дозволяє повністю працювати 24 години на добу, без зовнішнього живлення. Це в першу чергу сонячні батареї, достатня ємність акумуляторних батарей, але все ж таки розгортання таких систем - воно потребує часу.

А поки - корисні лайфхаки, як залишатись на лінії якнайдовше:

Ярина Марків, кореспондентка:

По-перше, пам'ятайте про безкоштовний національний роумінг, який дозволяє при зникненні зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого. Як це зробити.

На ios шлях такий: заходите в Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі. Далі - вимкнути повзунок "автоматично". З'являється підбірка мереж - ну і вручну під'єднуєтесь до доступної.

По-друге, при відключенні електроенергії - обмежте використання інтернету, не завантажуйте великі файли, відео - це сильно перенавантажує мережу.

Хтось не має змоги додзвонитись, в цей час можливо викликати швидку чи іншу невідкладну допомогу, а хтось передивляється якісь стріми в ютюбі.

Вимкніть автозавантаження медіаконтенту в месенджерах. Встановіть полегшені версії застосунків, яким для роботи достатньо мінімального сигналу мобільної мережі - Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go.

А також карти в Google maps, як офлайн-альтернативу GPS.

А ще іноді без світла може працювати навіть вай-фай. Енергонезалежний інтернет за додаткові кошти вам може надати інтернет-провайдер. І...будьте щедрими:

Станіслав Прибитько, директор департаменту з розвитку мобільного зв'язку Мінцифри:

Є велике прохання в першу чергу до бізнесу, який має стаціонар, стаціонарні великі генератори потужні, якщо поруч з ними є базові станції її, то є прохання дозволяти базовим станціям під'єднуватись до цього генератора в такому випадку мешканці навколо матимуть мобільний зв'язок.

Пишіть на електронну адресу Мінцифри - відновимо національне покриття разом.