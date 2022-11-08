За останні три місяці з територій України, які прилягають до зон бойових дій, евакуювали понад 288 тисяч людей. Про це 8 листопада повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

З 288 030 евакуйованих - 60 316 дітей і 7 583 особи з інвалідністю.

Станом на сьогодні на території 15 областей ОВА обладнано 1 мільйон місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Найбільша кількість вільних місць є у Рівненській (понад 37 тис.), Закарпатській (понад 15 тис.), Одеській (майже 18,7 тис.), Житомирській (понад 28 тис.) та Хмельницькій (понад 17 тис.) областях.