За три місяці з прифронтових районів евакуйовано майже 290 тисяч людей - Тимошенко [ Редагувати ]
За останні три місяці з територій України, які прилягають до зон бойових дій, евакуювали понад 288 тисяч людей. Про це 8 листопада повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
З 288 030 евакуйованих - 60 316 дітей і 7 583 особи з інвалідністю.
Станом на сьогодні на території 15 областей ОВА обладнано 1 мільйон місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Найбільша кількість вільних місць є у Рівненській (понад 37 тис.), Закарпатській (понад 15 тис.), Одеській (майже 18,7 тис.), Житомирській (понад 28 тис.) та Хмельницькій (понад 17 тис.) областях.
Найбільша кількість зайнятих місць (приблизно 100%) – у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Кіровоградській областях.
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