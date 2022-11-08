Світова боксерська рада (World Boxing Council) виключить зі своїх рейтингів спортсменів з росії та Білорусі. Про це на конгресі WBC у мексиканському Акапулько у вівторок повідомив президент організації Мауріс Сулейман.

Всі боксери з Росії та Білорусії будуть виключені з рейтингу. WBC не санкціонуватиме бої у цих країнах, і їхні громадяни не зможуть боксувати за титули WBC.

У квітні WBС заборонив російським боксерам брати участь у боях за свої титули. Російські та білоруські боксери можуть подати прохання про перегляд рішення залежно від їхніх зв'язків з росією.

Зараз у рейтингах WBC перебувають одразу кілька російських боксерів: Артур Бетербієв, Олексій Папін, а також Євген Романов.

Росіянин Артур Бетербієв є чемпіоном світу за версією WBC у ваговій категорії до 79,38 кг. 21 квітня глава WBC заявив, що Бетербієв може продовжити кар'єру під канадським прапором, оскільки має паспорт цієї країни.

Нагадаємо, у жовтні Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань.