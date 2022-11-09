Йому підпиляли ноги, тіло обв'язали міцним тросом і вантажівка зірвала його з постаменту.

Найбільший на західній Україні. На Закарпатті знесли монумент "Україна - визволителям". Пам'ятник, у вигляді радянського солдата, стояв на пагорбі біля кордону України зі Словаччиною. Він там простояв понад 50 років. Та перед тим, як знести монумент, його визнали аварійним. Як зносили, та що планують зробити на місці радянського монумента - розповість Мар'яна Мартин.

Йому підпиляли ноги, тіло обв'язали міцним тросом і вантажівка зірвала його з постаменту. Кілька хвилин роботи, і найбільший радянський пам'ятник на західній України лежить у траві.

Вадим Позняков - громадський активіст:

Самих таких от подібних радянських солдатів ще штук до 30 є по області. Це найбільший взагалі пам'ятник напевно за межі західніше Києва. Більше я не пам'ятаю пам'ятників західніше Києва, які взагалі мають такі великі розміри.

Офіційна назва цього монумента – "Україна – визволителям". Тут на українсько-словацькому кордоні радянський солдат височів з 1970-го року. Його вага 19 тон, висота - 11 метрів. Та жодної цінності він не має, переконують історики. А ще у роботі чимало неточностей.

Ігор Прохненко – історик:

Тут любий історик просто почне сміятися, коли написано, що тут закінчувалося визволення України, коли побачить цей рік, який викарбуваний і буде думати, де ж тоді знаходилася Україна, Закарпаття… тобто це абсолютно така скажемо історична фікція.

В одній руці у нього прапор, в іншій - автомат. Під час падіння деталі відкололися. Рятувальникам кажуть, так легше буде монумент погрузити у вантажівку.

Він по кускам розійшовся, нам треба це всьо повідрізати, щоб коли будемо транспортувати, щоб не попадало.

Пам'ятник вантажать в ваговоз і відвезуть на збереження у сховище. А от що з ним робити далі - ще вирішують.

Роман Молдавчук - начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОВА:

Є варіант використати цей метал, для того, щоб за рахунок цього памʼятника необхідне обладнання для нашої 128-бригади. Котрі, я думаю, ні в кого не виникає питань, це наші сучасні герої, на відміну від цих бронзових героїв.

Ну, а на місці демонтованого монумента планують встановити новий. Імовірно, це буде меморіал на честь закарпатських бійців 128-ї бригади - героїв українсько-російської війни.