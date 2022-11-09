Протидія росії, атакам дронів і політичним інтригам москви. Це питання, щодо яких максимально важливо почути позицію американської адміністрації. Які шляхи вирішення бачать у Вашингтоні? Як далеко готові піти? Про все це - особлива думка людини, яка у Державному департаменті США відповідає за Європу і Євразію. Заступниці Держсекретаря Карен Донфрід.

Атаки дронів на українські міста, вибухи, блекаути, і черги по воду… Про те, що відбувається в Україні, чиновники Державного департаменту знають не лише із теленовин чи сухих аналітичних довідок. Ті, хто відповідає за цей напрямок, постійно в контакті з американським посольством у Києві, тому володіють ситуацією максимально детально. І - як сказала мені заступниця Дерсекретаря Карен Донфрід, - для них це теж особисте.

Карен Донфрід, заступниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Я лише можу уявити, як складно - починати ранок з думок - які останні цивільні цілі вразила Росія. Ми спостерігаємо російську ескалацію вже кілька тижнів. То фіктивні референдуми та незаконна анексія, то часткова мобілізація, то розмови про використання ядерної зброї… То російські удари по цивільній інфраструктурі України. І справді - боляче бачити, як щодня вбивають невинних українців. Моє серце з усіма в Україні! І ми - як і ви - хотіли б, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, яка є несправедливою та неспровокованою. І ми бачимо, що переважна більшість світової громадськості підтримує Україну.

Окрім моральної підтримки та допомоги політичної, Держдеп обговорює цілком конкретні кроки, щоб не дати Росії продовжувати атаки дронів. І шлях до цього - максимально ускладнити, або взагалі зірвати поставки з Ірану.

Карен Донфрід, заступниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Як бачимо, для такого ефекту росія використовує безпілотники. Сполучені Штати накладуть санкції на всіх, хто допомагає Ірану надавати військову підтримку Росії у війні проти України. Ми і далі будемо запроваджувати жорсткі санкції щодо російської та іранської систем торгівлі зброєю. Ми ускладнимо Ірану продаж зброї Росії, і разом з партнерами в регіоні протидіятимемо іранській загрозі. Це одна частина рівняння - не дати цій зброї потрапити в Україну. А інша частина - і далі допомагати Україні захищатися. Як ви бачили на останньому засіданні "Рамштайнської" контактної групи, суть полягає в тому, щоб зосередитися на спробі передати Україні якомога більше систем протиповітряної оборони. Це допоможе вам захистити критично важливу цивільну інфраструктуру. І останнє. Те, що ми зараз бачимо, також є свідченням того, як сильно російська армія страждає від величезної нестачі зброї. Я думаю, що це також є наслідком безпрецедентних санкцій і режиму експортного контролю, який запровадили США разом із багатьма союзниками та партнерами.

Доктор Донфрід відповідає у Держдепі не тільки за Україну, але і за Росію. То ж аналіз ситуації, прогнози можливого розвитку подій - готує для перших осіб США і її команда. Але навіть тим, хто багато років вивчає політику Москви та приховані мотиви дій Кремля, складно зараз описати мотиви дій Путіна, коли він віддає накази атакувати цивільну інфраструктуру.

Карен Донфрід, заступниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Я завжди обережно відповідаю, чому саме президент Путін щось робить. Та насправді треба його запитати - чому тривають напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні. І ця зосередженість на ударах саме по енергетичному сектору - є в певному сенсі спробою перетворити саму зиму на зброю і створити ситуацію, за якої українці страждатимуть у холоді та в темряві.

Але очевидно, що нелюдськість і жорстокість агресії, яку Росія проявляє проти України, має віддзеркалення й у цих ударах по цивільній інфраструктурі. І саме тому ми зосередимось не лише на тому, щоб допомогти Україні відновити те, що було пошкоджено, - але й на створенні системи протиповітряної оборони, яка дасть Україні можливість збивати якомога більше безпілотників і ракет, що б'ють по мирному населенню.

І якщо глянути на голосування в ООН, то примітно, що 143 країни засудили незаконну анексію, яку влаштувала Росія. А в березні 141 країна проголосувала за засудження вторгнення Росії. Тож зараз у нас фактично є ще дві країни, які виступають проти дій рф. Стає зрозуміло, що розв'язана росією війна стосується не лише України, хоча саме для неї це питання виживання. Але ми бачимо, що держави на всіх континентах не хочуть жити у світі, де правий той, хто сильніший; де ваш сусід може запросто зазіхнути на вашу територію.

Отже є спільна віра в міжнародну систему, яка захищає територіальну цілісність кожної окремої держави-члена ООН. Ця ситуація нагадала нам про силу принципів, які лежать в основі статуту Об'єднаних націй.

Карен Донфрід - і це спільна позиція Державного департаменту - вважає максимально важливим зберегти Стамбульську зернову угоду. Каже, вона потрібна і для самої України, і для світу. Так, зараз її вдалося відстояти. Але 100-відсоткової певності щодо її майбутнього немає, попереду ще один "раунд", коли домовленості доведеться подовжувати, адже формально вони діють лише до кінця листопада. І Росія знову спробує торгуватися.

Карен Донфрід, заступниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Ми активно працюємо над продовженням зернової угоди. Адже є відчутні докази того, що вона вигідна і для Росії - дала їй можливість експортувати зерно. А також вигідна для світу, оскільки багато з цих поставок прямують до країн, що розвиваються.І ми, знову ж таки, усвідомлюємо, що розв'язана росією війна - це, насамперед, трагедія для України. Щодня гинуть невинні люди. Це вплинуло на врожай зерна в Україні. І побічним ефектом стала проблема продовольчої безпеки в багатьох частинах світу. Зокрема, у вразливих країнах, яким загрожує голод. Подібна небезпека раніше виникла через COVID та кліматичні зміни, а тепер до цього додалась війна. Ми дуже позитивно оцінюємо роль ООН і Туреччини в цій угоді. І сподіваємося, що Росія також погодиться на продовження корисних для всіх домовленостей.

Ну, а головний меседж, який я почув від заступниці Держсекретаря - що попри всі можливі політичні бурі в самому Вашингтоні, підтримка України є ключовим принципом для адміністрації Байдена. І що вона не зміниться, і ні Держдеп, ані Білий дім не передумають - на що іноді натякає преса. І Україна не залишиться сама у цій війні.

Карен Донфрід, заступниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Скажу відверто - шлях війни обрав Володимир Путін. Те, що ми побачили 24 лютого, було неспровокованим і жорстоким нападом на Україну. Відтоді Сполучені Штати, разом із союзниками та партнерами по всьому світу, намагаються допомогти Україні захиститися. Ви бачили, як США надають надзвичайну допомогу Україні: чи то безпекову, економічну, а чи гуманітарну. Ми прагнемо не зупинятися. Щоб наші зусилля гарантували Україні найсильнішу позицію, коли прийде час сісти за стіл переговорів. Я хочу привітати наших українських друзів і партнерів, тому що наш внесок може бути безпрецедентним з точки зору рівня підтримки та відданості цій боротьбі. Водночас те, що роблять українці, надихає всіх нас.

Хоробрість і стійкість українців; те, як вони відтісняють Росію зі своєї суверенної території під час контрнаступу, - вражає. І це меседж Путіну - від українців. Їхня відданість захисту власної країни.