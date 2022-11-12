Робота як антидепресант. Переселенка з Маріуполя, попри чисельні удари долі, відкрила салон краси у Дніпрі. Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну б'юті-майстриня зустріла у відрядженні і зрозуміла, що повертатися до рідного міста вкрай небезпечно. Про втрачені зв'язок із рідними та житло, про ракетні удари та, зрештою, про красу, що рятує світ, - у матеріалі нашого кореспондента Артура Терещенка.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну б'юті-майстриня з Маріуполя Тетяна Толстих зустріла в Харкові. 24 лютого планувала взяти участь в чемпіонаті з моделюванні брів. Зв'язок із батьками, що залишалися в рідному місті, урвався вже за кілька днів. На Харківщині, під обстрілами, без грошей, жінка провела два тижні, після чого разом із подругою евакуювалася на Львівщину.

Тетяна Толстих , переселенка з Маріуполя:

Там було знайти житло нереально. Ну, ти як кошеня. Ти тикаєшся, микаєшся, не знаєш, де тобі жити. Родичів у тебе нема. Щоб хто-то… У всіх біда, тебе ніде не чекають…

У квітні, після поневірянь Україною, Тетяна наважилася їхати до Дніпра. В інстаграмі написала - готова працювати. На пост одразу відреагували клієнтки з Маріуполя. Матеріалів для роботи жінка майже не мала, крім фарб, які взяла на турнір до Харкова. На допомогу прийшли дніпровські колеги з індустрії краси, а одна з навіть надала приміщення для роботи.

Тетяна Толстих - переселенка з Маріуполя:

Допомагали дуже багато дівчат і потім, вже коли я зібрала гроші і купила собі все заново, я все те, що мені дали, написала також дівчатам в групу і одна дівчинка написала, що я виїхала з Краматорська, у мене нічого нема. Я говорю, давай, я тобі відправлю. Вона дуже дякувала. Я говорю, не треба дякувати,бо це не моя допомога, це допомога десятків людей.

На початку осені Тетяна зібрала гроші та уклала угоду про оренду. Придбала меблі й готувалася до відкриття салону. Проте ворожі ракети, з різницею в 10 днів, двічі поцілили в будинок, де мала працювати жінка. Все, що вціліло, майстриня змушена була перевезти в інше місце, де нині і приймає клієнток. Більшість з них - переселенки.

Оксана - переселенка з Бердянська:

Я шукала майстра з перманенту і також ламінування в Інстаграмі і потрапила саме на сторінку Тетяни. Побачила, що вона з Маріуполя, мені це йокнуло, бо я з Бердянська, теж переселенка. І так вирішила прийти саме до неї.

Цінуй, що маєш. Не відкладай важливе на потім! Ці слова перселенка промовляє із душевним болем. Зізнається: допомагає тримати удари долі - улюблена справа.

Тетяна Толстих, переселенка з Маріуполя:

Напевно якщо б не робота, я б зійшла з розуму. Це дуже складно все пережити, бо я розумію те, що все моє життя … його нема. Мої подруги, дім… і робота, це все, що в мене залишилось.

Розраду дає і цуценя, яке Тетяна взяла вже в Дніпрі. Шпіца назвала Марі, на честь рідного Маріуполя.