Посттравматичні стресові розлади - те, з чим стикається чимало учасників бойових дій. Й іноді лише фахова допомога реабілітологів здатна повернути військових до повноцінного мирного життя. Волонтери приступили до реалізації масштабного багатомісячного проекту зі створення Центру психологічної допомоги та реабілітації для військових. Кошти планують збирати під час проведення благодійних забігів. Перший такий - пройшов сьогодні на Київщині.

В аеропорту "Антонов" у Гостомелі - незвично людно. Звідси стартує благодійний забіг "Марафон незламних".

Олександр Джусупов, співорганізатор благодійного забігу:

Ми, звичайно, всі вдячні зараз, особливо нашим героям, які сьогодні роблять просто неймовірні дива під Херсоном, те, що сьогодні відбувається в самому Херсоні. Але ми також маємо зрозуміти, що це велика ціна, яку наші хлопці, наші герої, наші захисники, вони платять.

Під час бойових дій, кажуть організатори забігу, бійці нерідко отримують не лише фізичні, а й психологічні травми.

Андрій Плещеєв-Корінько, співорганізатор благодійного забігу:

Наші військові кажуть наступне - війна страшна не так, як її наслідки. І ці наслідки нам потрібно буде з гідністю і правильно прийняти у суспільстві.

Для Максима точка старту - значуща. Разом із побратимами він приймав участь у боях за Гостомельський аеропорт на початку повномасштабного вторгнення росії.

Максим Пасічник, ветеран десантно-штурмових військ Збройних сил України:

Я тут для того, щоб доказати своїм прикладом, що ми не здаємося, ми не зламні. Що мені також болить, але я можу виконувать це. І я це зроблю.

А ще - Максим разом з організаторами і товаришами хочуть зібрати кошти на створення і розвиток Центру психологічної допомоги та реабілітації для військових, завдяки забігу. Хлопці розімʼялись і готові стартувати.

Пробігти потрібно немало - 21 кілометр. Тож без підтримки по ходу дистанції хлопці не залишаються. Бігуни впевнено долають кілометр за кілометром.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Маршрут спортсменів проходить через Бучу та Ірпінь - населені пункти, які стали символом російського садизму. І одночасно - незламності наших захисників. Про те, що тут довелося пережити людям під час ворожої навали, досі нагадують зруйновані та напівзруйновані будинки.

Трохи більше двох годин знадобилося хлопцям, щоб подолати дистанцію. Фінішували спортсмени на околиці села Стоянка.

Олександр Джусупов, співорганізатор благодійного забігу:

Рівно 21 кілометр від Гостомельського аеропорту. Це символічне місце - міст тільки відбудували. Від "Мрії" до мрії - до відновлення, так от склався маршрут.

В планах організаторів - провести ще серію таких благодійних забігів в різних українських містах. І навіть за кордоном.