Вільні! У Кропивницькому вимушені переселенці з Херсонщини дякують захисникам та захисницям України за визволення рідних міст, сіл та селищ. Люди організували патріотичний автопробіг, до якого доєдналась майже сотня автівок. Як мешканці Херсонщини вітали один одного - подивіться.

Так зустрічають у центрі Кропивницького учасників автопробігу. Його організували херсонці на честь звільнення свого рідного міста. До автоколони, прикрашеної патріотичною символікою, доєдналась майже сотня автівок.

Разом з учасниками автопробігу на центральній площі збираються ще декілька сотень людей. У руках тримають українські прапори, разом співають гімн України та дякують нашим захисникам за звільнення Херсона.

Ольга, переселенка з Херсона:

Емоції зашкалюють, тому що мати в мене вже тиждень не виходила на зв'язок і сьогодні прорвалась, знайшла. Зараз поліцейські роздають на центральній площі вайфай і вона змогла буквально на хвилинку додзвонилась і емоції зашкалюють, і в неї дуже багато щастя, тому що вони дуже раді.

Анастасія, переселенка з Харкова:

Слава ЗСУ! Мій чоловік зараз також, він відбиває тільки другий напрямок. І я дуже рада, що так получілось, наші на площі святкують, вони скидали відео, отакі щасливі, стільки емоцій, хоча нема досі ні світла, ні води, ні газу, ні опалення, нічого, но вони стоять і святкують, і ми дуже вдячні ЗСУ, нашим хлопцям, патрульним, що там зараз стоять.

Найбільша ж мрія переселенців у Кропивницькому: якнайшвидше зустрітися зі своїми рідними та близькими, які лишилися в Херсоні.

Сніжана Овечко, переселенка з Херсона:

Вчора вдалось зв'язатися буквально на кілька хвилиночок, запевнили, що поки що все гаразд, але ми знаємо, що розслаблятися не можна, але головне, що Херсон повернувся до України, радіємо, чекаємо на зустріч з рідними.

Разом з херсонцями тут радіють і вимушені переселенці з інших звільнених міст та сіл.

Оксана, переселенка з Чорнобаївки:

Коли ми узнали в 10 годин вечора, уже висів у нас флаг в Чорнобаївці, такі непередаваємі почуття, до сих пір не можемо відійти, малювали плакат звечора і зранку, дуже раді за нашу Чорнобаївку, дуже хочеться почути і побачити рідних уже.

Олена Йолкіна, переселенка з села Тягинка:

Чекаємо, коли вже повернемося, вже нарешті оця свинота, вибачаюсь, за мій язик, нарешті вони уїхали, що можна повернутися до своєї любимої бабусі, до своїх всіх родичів, за якими ми дуже сумуємо кожного дня, Слава Україні, Героям Слава, нарешті дочекались наших хлопців, дякуємо щиро вам.

Не стримують своєї радості українці з усіх куточків країни.

Марина, переселенка з Куп'янська:

8 вересня моє місто також було звільнене від цієї російської навали, але я раніше поїхала, втекла від цього "руського міра" і прийшла зараз сюди підтримати наш український Херсон, порадуватись за Україну сказати, що ми незламні, ніякий окупант більше не ступить на нашу славну вільну землю. Слава ЗСУ! Слава Україні, Слава українцям, вони незламні!

Для усіх, хто прийшов поділити радість жителів звільнених міст та сіл - гімн України на трубі виконав херсонський музикант.

Юрій, переселенець з Херсона:

Херсон - вільний! Це свято для всіх, не тільки для херсонців, а для всієї України, не дочекаюся, коли вже можна буде повернутися.

Тепер жителі звільнених міст та сіл Херсонщини чекають дозволу від військових, коли можна буде безпечно повернутися до своїх домівок.