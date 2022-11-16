Гори мотлоху, всюди об'їдки та мозаїка під ногами з частин боєприпасів!

Від ворожих окупантів нас відрізняє не лише сила волі та мислення. Ми різні навіть в побуті. Бойові позиції українських бійців, каже Ніна Коломієць, кардинально відрізняються від того, що називають позиціями російські солдати. В наших бліндажах панують комфорт і домашній затишок. А в противника - бруд і сморід.

Підтвердження тому - наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення та телерадіостудії Міноборони "Бриз". Дивіться.

Як справжні свині, росіяни облаштували собі казарму у звичайнісінькому свинарнику.

І це не жарт! Ці кадри наші захисники зняли на Херсонщині, коли рашисти поспіхом тікали зі своїх позицій. Скільки вони прожили у компанії зі свинями - невідомо, але до приходу росіян - у свинарнику було чистіше, констатують місцеві.

Гори мотлоху, всюди об'їдки та мозаїка під ногами з частин боєприпасів! Ось на все, що виявилися спроможні орки, що облаштували тут собі житло.

А ці розумники цілком символічно вирішили облаштувати свої позиції ящиками з боєкомплектом та… дерев'яними трунами!

Наші захисники - диву даються невігластву ворога. Адже для українців навіть на передовій комфорт - не порожнє слово. Наші прикордонники у своєму бліндажі - збудували пічку! І готують тут страви - не гірші за ресторанні, незважаючи на постійні обстріли. А в цьому укріпленні яких тільки благ цивілізації нема - і освітлення, і зручними ліжка, і навіть телевізор!

Бійці цього мінометного розрахунку, до якого ми навідалися у гості, поставили собі за мету зробити бліндаж - максимально комфортним і затишним.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення:

Війна - важка справа. Після плідної роботи і декількох десятків знищених окупантів, можна відпочити. Тут, під землею, захисники створили справжню трикімнатну квартиру і ласкаво запрошують нашу команду на екскурсію.

Своє підземне житло бійці створювали близько 3-х тижнів - копали вручну, спецтехніку не залучали.

Позивний "Хаскі", військовослужбовець Збройних сил України:

Укріпились дуже харашо, комфорт собі створили як могли. Та всьо, трьохкомнатна квартира, світло є, всьо є.

Хлопці самостійно провели сюди світло, збудували пічку, щоб грітися у холоди. А планування тут не гірше за квартиру в міській багатоповерхівці - є три кімнати та кухня.

Позивний "Тихон", військовослужбовець Збройних сил України:

Борщик, супи різні, каші, макарончики, гриби. Присилають посилки. Продуктів є багато.

Ці підземні апартаменти - стали надійною фортецею для оборонців Херсонщини.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Місце таке, воно для спання і для схову. Тут, бачите, суттєво нижче від поверхні, так шо тут пряме попадання 120-ка витримає. Є буржуйка, маємо тут і свою кухню, невелику, імпровізовану, можемо тут приготувати єду.

Водночас заради комфорту хлопці ніколи не жертвують безпекою. Адже в першу чергу це укриття! Просто під час зйомки - починається ворожий обстріл. По позиціях, де ми знаходимось, працює міномет.

Поки ховаємося від ворожих снарядів, Ігор розповідає, як будували своє фронтове житло. Зробили безпечні виходи, вентиляцію, прилади зовнішнього спостереження. Неозброєним оком видно, що працював професійний будівельник. Це - цивільна професія Ігоря.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Взнав, що є війна, зразу приїхав в Україну, і пішов до військкомату. Ми налаштовані, щоби вигнати ту нечисть звідси.

Хай би за що бралися наші захисники, в них усе виходить на відмінно. І позиції облаштовувати, і гнати ворога з України. Тоді як росіяни навіть у питанні власної безпеки доводять, що вони - стадо, якому точно не місце на українській землі.