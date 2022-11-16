У Херсоні починають виплачувати пенсії. Відучора у місті запрацювали два відділення Укрпошти. Ще 79ть - по області. І вже найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, люди отримають виплати за весь час окупації.

Також у місті до кінця тижня мають відновити електрику. Таке завдання перед службами поставив президент. Про повернення життя у звільнену Херсонщину - Євген Соломін далі.

"Укрпошта" повернулась до Херсона! Напередодні генеральний директор своїм наказом призначив себе на день керівником Херсонської дирекції і відкрив перші 2 відділення. Тут уже видають людям пенсії.

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

Генератор та Старлінк працює в центральному відділенні, а до кінця тижня плануємо довести кількість відділень до 6-7. Розуміємо, що працюють вибухотехніки, тож набираємось терпіння. Сортувальний центр вже готовий, тому, сподіваюсь, скоро й посилки поїдуть і в Херсон, і з Херсона.

Найбільшою проблемою в місті є енергопостачання. Окупанти при відступі зруйнували системи - і подачі, і розподілу електрики. Через відсутність світла не працюють водогони. Технічну воду містяни набирають прямо з Дніпра.

Проблему із зв'язком вдається вирішувати завдяки публічним точкам доступу до безкоштовного wi-fi. А національні оператори мобільного звязку відновлюють доступ до своїх карток.

Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

Всі діючі картки абонентів, які знаходились в окупації та у зонах активних бойових дій та давно не використовувались послугами, будуть поновлені. Якщо мережа доступна - ви матимете доступ до інших послуг звʼязку.

Херсонцям вдається нарешті поспілкуватися з рідними. І дізнатися долю тих, за кого хвилювалися. Так, херсонська блогерки і вихователька дитсадка Олена Наумова, яку двічі викрадали окупанти, вдома. Тепер - у безпеці - і з українським прапором.

У місто завозять великі партії ліків - їх вже передали у лікарні Херсона, з дня на день відчиняться аптеки. Гуманітарна допомога йде практично з усіх регіонів України.

Самі херсонці попри все - піднесені. "Без води, світла та зв'язку, але найголовніше - в Україні", - пишуть вони у соцмережах. І діляться з іноземними кореспондентами радістю.

Росіяни ж деокуповані території Херсонщини продовжують обстрілювати з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Проте місцеві, яким довелося тікати з-під окупації вже на валізах, у передчутті добрих новин чекають повернення додому!

Євген Ррищук, голова Олешківської ОТГ:

Дивні відчуття, коли повертаєшся додому, і дивні, і не зрозумілі. Даже кажеться, що це нереально. Однак, це реалії. Чекаємо інформації від нашого Генерального штабу і є відчуття, що ми дуже-дуже скоро поїдемо в наші рідні Олешки.

На звільнених територіях Херсонщини тривають стабілізаційні заходи. Спецслужби виявляють "заблукалих"росіян та їх місцевих поплічників. СБУ через спеціально створений чат-бот анонімно закликає місцевих повідомляти про всі випадки держзради та співпраці з окупантами.