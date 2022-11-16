Підрахували у ці дні в Брюсселі і скільки вже надали Україні допомоги.

Двадцять країн Євросоюзу долучаться до тренувальної місії ЄС для українських військових. Про це напередодні повідомив верховний представник ЄС з питань Безпеки Жозеп борель за результатами засідання міністрів оборони ЄС.

Якою буде ця місія і як російська агресія в Україні змусила ЄС нарешті оновити свої стратегії оборони - розкаже Олена Абрамович.

Чого очікувати після звільнення Херсона і як допомогти Україні і далі визволяти свої території. Це питання у Брюсселі міністри закордонних справ та оборони країн ЄС обговорювали два дні поспіль. Росія не налаштована на мир - заявив верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель. А генсек НАТО, який теж приєднався до зустрічі, ще раз наполіг - успіхи українських військових у Херсоні важливі, але розслаблятися не варто.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Важливо, щоб ми не зробили помилку, недооцінивши Росію. Москва зберігає значні військові можливості, багато війська. Ми зрозуміли, що Росія готова йти на великі людські втрати. І бачили жорстокість щодо мирного населення на територіях, які були звільнені. Тому нам необхідно продовжувати надавати підтримку Україні.

Яка саме підтримка необхідна на зараз та яка ситуація на полі бою - західним партнерам відзвітував український міністр Олексій Рєзніков - через відеозвʼязок. Поповнювати запаси зброї та боєприпасів як України, так і держав-членів ЄС - одне з головних завдань, над яким зараз працюють у Брюсселі. ВІзьмуться і за тренування наших військових. У найближчі тижні запрацює тренувальна місія ЄС для 15 тисяч українських армійців.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Це буде командування загальновійськової підготовки на операційному рівні в Польщі та командування спеціальної підготовки у Німеччині. І ця місія тісно координуватиме свою діяльність з партнерами та союзниками. Щоб її підтримати, ми погодились виділити 16 мільйонів євро на обладнання та боєприпаси.

Узяти участь у цій тренувальній місії та надати для неї своїх тренерів чи інші спроможності зголосилися понад 20 країн ЄС. Кожна матиме свою функцію. Хтось надасть форму, хтось учитиме розміновувати, хтось допомагатиме з ремонтом обладнання.

Крістін Ламбрехт, міністерка закордонних справ Німеччини:

Ми збираємося створити ремонтний центр у Словаччині. Нам вдалося досягнути домовленостей, тож можемо негайно почати роботи, щоб усе надане обладнання можна було відремонтувати після виходу з бою. Ми й надалі підтримуватимемо Україну всіма засобами.

Артіс Пабрікс, міністр оборони та віце-премʼєр-міністр Латвії:

Ми допоможемо з розмінуванням, з підготовкою українського суспільства до післявоєнного періоду, бо - як бачимо - росіяни залишать за собою варварський безлад: інфраструктура зруйнована, країна замінована - хтось мусить це прибрати якомога швидше.

Підрахували у ці дні в Брюсселі і скільки вже надали Україні допомоги. Через гучну критику на адресу ЄС за те, що США буцімто постачають в рази більше зброї Україні ніж усі країни-члени ЄС разом, Жозеп Боррель зібрав дані з усіх - хто і на яку суму допоміг Києву з 24 лютого. Адже чимало країн надають підтримку особисто, без відшкодувань з Європейського фонду миру.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Найточніша оцінка загальної вартості наших зусиль як через Європейський фонд миру, так і пряму допомогу від країн-членів, сягає мінімум 8-ми мільрдів євро. Враховуйте цю цифру - 3 мільярди через фонд Миру, але загальна сума близько 8-ми мільрдів.

Тож допомога від ЄС становить трохи менше половини від того, що надають Сполучені Штати. Інша справа - витрати самих країн Євросоюзу на оборону - дійсно відстають від американських. З 2008 року - після світової фінансової кризи, країни ЄС скорочували свої видатки на безпекові питання. І так тривало до 2014-го.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Вторгнення в Крим стало моментом пробудження. Після цього військові видатки почали знову зростати, але дуже повільно. І тепер ми бачимо оранжеву криву, яку ми називаємо "надолуження минулого", тобто у період зазначений оранжевим ми маємо надолужити те, що ми не накопичили за період, зазначений сірим.

Наступний крок - підготовка до викликів майбутнього. Аби мати змогу відповідати на новітні війни, зазначив Жозеп Боррель. Очевидно, що готуватимуться до них спільно з Україною. Адже наша нація продемонструвала вміння захищати себе від агресора так, як у 21 столітті наважиться далеко не кожен.