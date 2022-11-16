Парламент Чехії визнав російський режим терористичним [ Редагувати ]
У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту), свідчить відповідна резолюція.
Подробиці:
- "За" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів.
- Проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).
В резолюції:
- засуджується напад рф на Україну,
- засуджуються російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури,
- не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких рф приєднала до себе окуповані території.
У документі вказано, що дії рф призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".
Депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла рф.
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