У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту), свідчить відповідна резолюція.

Подробиці:

"За" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів.

Проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

В резолюції:

засуджується напад рф на Україну,

засуджуються російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури,

не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких рф приєднала до себе окуповані території.

У документі вказано, що дії рф призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".

Депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла рф.