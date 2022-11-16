Рада перейменувала Новоград-Волинський [ Редагувати ]
Верховна Рада повернула місту Новоград-Волинський на Житомирщині його історичну назву "Звягель". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада перейменували місто "Новоград-Волинський" на "Звягель", а "Новоград-Волинський район" Житомирської області на "Звягельський район".
За відповідні постанови №8179 та №8180 проголосувало 260 депутатів.
У 1793 році місто, яке майже 10 століть мало назву Звягель, після другого розділу Речі Посполитої перейшло до складу Російської імперії. Указом імператриці Катерини II від 5 липня 1795 місто перейменували у "Новий град на Волинє" - Новоград-Волинський.
17 червня 2022 року міська рада Новограда-Волинського підтримала рішення повернути місту історичну назву Звягель.
по темі
У п'ятницю, 4 листопада, Верховна Рада ухвалила закон щодо бронювання військовозобов'язаних
Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року. ЗА відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало - 294 та 297 депутатів. Це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні
Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ
Європейський Союз може представити новий пакет санкційних обмежень проти росії та білорусі наприкінці листопада
У середу, 16 листопада, українські військові підтвердили звільнення села Макіївка