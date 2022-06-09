По Новоград-Волинському Житомирської області завдали ракетного удару [ Редагувати ]
Архівне фото: gp.gov.ua
Вночі 9 червня, по Новоград-Волинському у Житомирській області завдали ракетного удару. Про це повідомив голова житомирської ВА Віталій Бунечко.
Потрапили багатоповерхівкою. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.
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