Українців закликають здавати кров для поранених захисників: як долучитися до донорства [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук закликає кожного українця зробити внесок у перемогу - здавати кров для наших захисників. Адже кожен день наші воїни ведуть жорстокі бої з ворогом. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Я долучилась до онлайн-реєстру донорів і закликаю кожного, хто має можливість та є придатним за станом здоров’я, приєднатися. Це наш обов’язок віддати невелику частку того, що рятує життя нашим воїнам, - своєї крові. Так ми разом боремося з ворогом, рятуємо життя та наближаємо нашу перемогу.
- Потреба на передовій у донорської крові є щоденною. Тому має бути забезпечений такий запас, щоб кожен, хто потребує, отримував її невідкладно.
- Одна людина, яка здасть свою кров, може врятувати життя двом-трьом іншим.
Як долучитися до донорства:
1) стежити за оголошеннями центрів крові. Якщо раптом у них виникає нагальна потреба, медики кличуть донорів певних груп крові;
2) зателефонувати до центрів крові свого міста й записатися в їхні бази донорів. У разі потреби з вами зв’яжуться;
3) внести свої дані в онлайн-реєстри донорів.
Нагадаємо, журналісти "Інтера" зробили сюжет про донорство в Україні.
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