Українці настільки хочуть допомогти, що навіть не питають про винагороду.

Донорство під час війни стало ще однією лінією оборони України. Кров - на вагу золота. Вона потрібна як пораненим бійцям так і цивільним. Чи є дефіцит крові зараз? І чи багато українців готові стати донорами? Про все розкаже Олена Логінова.

Київський міський центр крові. Донорів тут навіть у будній день багато. В коридорі - черга. Співробітники центру кажуть: з початком повномасштабного вторгнення росії донорів стало вдвічі більше! Українці хочуть допомогти пораненим військовим і цивільним.

Світлана Утвенко, лікар-трансфузіолог вищої категорії:

Ситуація для порівняння з 21 роком - кількість донорів, які здають на 90% увелічілось! Які приходять просто так здавати самі по собі - дуже багато. В перші дні, як почалися військові дії, більше 500 осіб за один день приймали. Тобто черги стояли по 3-4 години.

Тут запевняють: здавши один раз кров, люди приходять знову. Бути донором під час війни - це обовʼязок, а найкраща винагорода - врятовані життя бійців, говорить Ганна.

Ганна, донор:

Я сподіваюся, що може моя кров дістанеться якомусь військовому нашому, бо звісно ми у боргу перед ними, перед кожним із них і це найменше, що я можу зараз зробити.

Ганна приїхала із-закордону побачити близьких. Каже: хотіла здати кров там, але можливості не було. Тож без вагань зробила це в Україні.

Ганна, донор:

Я багато разів вже здавала кров, це було у Харкові, моєму рідному місті, і зараз я тут. В мене кажуть, що дуже хороша кров, в мене також є антитіла від ковіду тому, якщо потрібно, хлопці, будь ласка, користуйтеся.

Завдяки активності донорів дефіциту крові зараз немає.

Світлана Утвенко, лікар-трансфузіолог вищої категорії:

На даний час запасів крові вистачає всіх груп і всіх резусів. І потреба в них завжди є - все одно ми чекаємо на донорів. Тобто то, що ми заготовляємо, те в нас і забирають, іноді як гарячі пиріжки.

Донорів стало більше, але і потреба зросла через війну. Тим паче, що кров з центру доправляють і в інші регіони України.

Владислав, донор:

Ми ж бачимо, які дії ідуть, то відповідно багато поранених. Треба кров. Я розумію, чим можу, тим допомагаю. Це обовʼязок навіть, а не примха. Я вважаю, що так потрібно робити.

Стандартна процедура забору крові триває до 10 хвилин. Але спочатку - підготовка. Донор заповнює анкету. Йому заміряють тиск, температуру, рівень гемоглобіну і реєструють за посвідченням особи. Далі - огляд лікаря і, за відсутності протипоказань, можна йти на забір.

Олена Логінова, кореспондентка:

Стандартна доза для забору крові 450 мл і цього достатньо, щоб врятувати аж три життя.

Це можливо, тому що після забору кров ділять на компоненти - еротроцитарну масу, тромбоцити і плазму. Кожному реципієнту потрібно щось із цих трьох елементів. Перед доставкою до лікарень - кров обстежують.

Олена Логінова, кореспондентка:

Це лабораторія, де проводять дослідження на інфекції які можуть передаватися з кровʼю.

Світлана Утвенко, лікар-трансфузіолог вищої категорії:

Донорська кров обовʼязково обстежується на такі інфекції як гепатит B, гепатит С, сифіліс і ВІЛ. Тобто, якщо позитивні результати дослідження, то переливати кров не можна.

Донор і реципієнт зазвичай не знають один одного. Жодних прізвищ на упаковці не позначають. Проте можна здати кров і на потребу конкретної людини.

Олександр, донор:

Пришел сдавать кровь знакомому, потому что он служит в армии сейчас и лежит раненный. Поэтому для меня важно это.

Українці настільки хочуть допомогти, що навіть не питають про винагороду. Хоча офіційно встановлена платня 72 грн за 450 мл.

Світлана Утвенко, лікар-трансфузіолог вищої категорії:

Зараз ніхто навіть не питає і не каже: я хочу здати за гроші. Всі приходять і здають безоплатно.

А ще лікарі кажуть, що здавати кров корисно - вона оновлюється. І зробити це може кожен повнолітній, якщо важить більше як 50 кілограмів. Головне - хороше самопочуття, відсутність гострих хронічних захворювань, гепатитів групи В і С, ВІЛ-СНІДу. Перед тим як здавати кров, потрібно поїсти. Харчування має бути дієтичним. Напередодні не варто вживати кисломолочні, смажені та жирні продукти і алкоголь.