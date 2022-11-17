Риксдаг (парламент) Швеції 17 листопада дозволив уряду передати Україні впродовж 2022 року оборонних матеріалів на суму 3 млрд шведських крон ($287 млн). Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив, що новий пакет військової допомоги більший, ніж усі попередні вісім пакетів військової техніки разом узятих.

Ми зараз направляємо в Україну рекордний пакет підтримки як гуманітарної, так і військової. Захист свободи України - найважливіше зовнішньополітичне завдання нашого часу.

До нового військового пакету увійдуть комплекси протиповітряної оборони, ракети до них, бронетехніка, зимове спорядження та засоби індивідуального захисту для військових, приціли, намети та маскувальні сітки.

Які саме комплекси ППО отримає Україна не повідомляється. У Defense Express припускають, що ЗСУ можуть отримати ЗРК RBS 70, здатний уражати цілі на дальності до 9 км на висоті до 5 км. Також Швеція має на озброєнні ракетні системи MIM-23B HAWK.

Натомість українська армія не отримає самохідні артилерійські установки Archer, які Київ офіційно запросив у Стокгольма.