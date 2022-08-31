Швеція розгляне надання Україні самохідних артилерійських установок Archer, а також зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70 для відбиття російської агресії. Про це повідомила міністр закордонних справ Королівства Анн Лінде.

Шведський уряд надає сьомий пакет військової допомоги Міністерству оборони України з артилерійськими снарядами на суму 500 млн шведських крон. Це не останній пакет. Управління матеріально-технічного забезпечення (FMV) і Збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, ПЗРК RBS 70 тощо.

Шведську САУ Archer 155-мм калібру виробляє компанія Bofors. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6х6.

Скорострільність - 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект - 21 снаряд. Самохідну артилерійську установку приводять у бойове положення за 30 секунд, ще стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до відходу з позиції.

Дальність стрільби - від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.

САУ Archer

Нагадаємо, що Україна вже використовує шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, Krab і Caesar.