Швеція розгляне надання Україні САУ Archer [ Редагувати ]
Швеція розгляне надання Україні самохідних артилерійських установок Archer, а також зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70 для відбиття російської агресії. Про це повідомила міністр закордонних справ Королівства Анн Лінде.
Шведський уряд надає сьомий пакет військової допомоги Міністерству оборони України з артилерійськими снарядами на суму 500 млн шведських крон. Це не останній пакет. Управління матеріально-технічного забезпечення (FMV) і Збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, ПЗРК RBS 70 тощо.
Шведську САУ Archer 155-мм калібру виробляє компанія Bofors. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6х6.
Скорострільність - 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект - 21 снаряд. Самохідну артилерійську установку приводять у бойове положення за 30 секунд, ще стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до відходу з позиції.
Дальність стрільби - від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.
САУ Archer
Нагадаємо, що Україна вже використовує шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, Krab і Caesar.
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