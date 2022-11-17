З-під завалів житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, куди вночі влучила російська ракета, дістали тіла сімох загиблих. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Щодо наслідків нічного влучання російської ракети по 4-ох квартирному житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають.

Через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 4 родини, щонайменше 10 людей.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій, повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська вкотре завдали серії масованих ракетних ударів по українських містах. Загалом з 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Українська ППО збила 4 Х-101, 5 "шахедів" і дві керовані авіаційні ракети.

Внаслідок атаки рашистів найважча ситуація у Дніпрі, де поранено 23 людини, 15 з них у лікарні. На Харківщині внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, зокрема поліцейські, на Одещині - один поранений.