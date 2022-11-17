Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Харківській області [ Редагувати ]
У четвер, 17 листопада, окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляється у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Внаслідок удару постраждали троє людей.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано потрапляння по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу.
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