Міжнародний день передчасно народженої дитини відзначають сьогодні у світі. За статистикою, кожен десятий малюк з'являється на світ раніше обумовлених строків. А в Україні і кожен четвертий. І на передчасність пологів цьогоріч ще й вплинула війна, кажуть медики. Жанна Дутчак вивчала тему.

Прикарпатка Ірина навідується в реанімацію до своєї донечки Марічки буквально щогодини… І так вже три місяці, відколи її народила. Каже: були передчасні пологи. Дитина народилася з критично малою вагою - всього 650 грамів.

Ірина, мама немовляти:

Я надіялась, що доношу її до терміну, але так сталося, такі обставини, в мене води відійшли. Мені здається, що то насамперед стрес, що йде війна я переживала, близько до серця брала.

Весь час Ірина спостерігала за донечкою через скло інкубатора … І найбільше мріяла нарешті взяти своє маля на руки…

Ірина, мама немовляти:

Я навіть пам'ятаю той день, то було 14 жовтня… відчуття було в мене.. така малесенька моя донечка.. (цілує)…запах її.

Таких "поспішайок" у пологовому значно побільшало відколи почалась повномасштабна війна, кажуть медики. Кожна четверта жінка народжує раніше запланованих термінів. Такі дітки відразу потрапляють у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Нині тут зайняті усі 11 місць. І майже половина - із вагою до півтора кілограма.

Ольга Садова, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківського обласного перинатального центру:

Коли вони народжуються ми створюємо їм умови, такі як б мали бути внутрішньоутробно - це основні критерії тепло, темно і забезпечуємо функціонування усіх систем.

Вага новонароджених - одна з ключових характеристик здоров'я, пояснюють лікарі. Чим вона менша, тим складніше виходити. Адже у них не зрілі майже всі органи та системи. Марічка мала проблеми із диханням. Через це кілька тижнів перебувала під апаратом штучного дихання.

Вона у нас знаходиться вже 89 день на лікуванні. Ми давали спеціальні препарати, щоби розправити легені.

За три місяці під наглядом лікарів дівчинка набрала майже півтора кілограма і нині може дихати самостійно. Як тільки стан Марічки повністю стабілізують, на неї чекає ще один етап виходжування.

Ольга Кіршак, завідувачка відділення постінтенсивного виходжування новонароджених Івано-франківського обласного перинатального центру:

В цьому відділені перебувають дітки які самостійно дихають, але мають ще маленьку вагу і потребують ще парентерального харчування. Така дитина може перебувати в стаціонарі від декількох місяців і навіть до пів року. І мама вже 24 год доглядає за дитиною.

Загалом в Україні щороку передчасно народжуються до 23 тисяч діток. Чимало з них - з дуже малою вагою. На Прикарпатті таких крихіток щороку понад дві сотні. Виходжують їх в обласному перинатальному центрі. На сьогодні це єдиний заклад в області, де мають відповідний лікарський досвід та медобладнання. За лікування передчасно народжених малюків сплачує держава.

Юрій Павлушинський, генеральний директор Івано-Франківського обласного перинатального центру:

Враховуючи ситуацію, яка склалася в країні, без сумніву люди не мають коштів. І у нас чітко згідно із вимогами НСЗУ жінка із дитиною, яка потрапляє у нашу лікарню абсолютно все безкоштовно. Тобто жінка медикаменти ніякі не купляє.

Медики зазначають - інколи вартість лікування на одну дитину може сягати ста тисяч гривень. Та попри високу вартість - кількість "поспішайок", яких вдається врятувати, в Україні щороку зростає.