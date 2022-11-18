В Україні можуть вводити відключення електроенергії частіше, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати інфраструктуру. До того ж, їхня тривалість може збільшитися.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що енергетика України перебуває під ударом росіян на порозі зими. Так, від наявності електроенергії залежить не тільки світло в будинках українців, а й тепло, водопостачання, зв’язок і транспорт.

Шмигаль повідомив, що з початку повномасштабної війни в українські підстанції влучило вже більше тисячі ворожих ракет та безпілотників.

Від атак російських окупантів також постраждали всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, що передають енергію від генерації до споживачів. За словами прем'єра, деякі підстанції окупанти атакували до 8 разів.

"Якщо обстріли продовжаться, кількість і тривалість відключень може збільшитися. Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла - і планові, і аварійні - можуть стати частішими та довшими", - сказав Шмигаль.

Він додав, що один із напрямків підготовки України є імпорт якнайбільшої кількості енергогенеруючих засобів.