Північнокорейське державне агентство ЦТАК опублікувало повідомлення про запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17", у ході якого були присутні голова держради КНДР Кім Чен Ин, його дружина Лі Соль Чжу та дочка диктатора, яку імовірно звуть Кім Чжу Е.

Вона фігурує на кількох фотографіях, опублікованих ЦТАК. Це перша поява дочки північнокорейського лідера на публіці.

МБР нового типу "Хвасон-17", запущена в Пхеньянському міжнародному аеропорту, летіла 4135 секунд, дальність польоту склала 998 км, а максимальна висота - 6040,9 км.

На чотирьох фотографіях, які супроводжують публікацію, фігурує дівчинка шкільного віку, яка тримає Кім Чен Іна за руку і разом з ним обходить військову техніку.

Її статус у матеріалі державного інформаційного агентства не коментується і не уточнюється.

Американський баскетболіст Денніс Родман, який у 2013 році відвідав Північну Корею, розповідав журналістам, що Кім Чен Ин має "маленьку доньку", яку звуть Чжу Е.

Я тримав на руках їхню дитину Чжу Е і розмовляв з пані Рі.

Інформація про кількість дітей лідера КНДР, стать чи вік ретельно приховується. За даними розвідки та різних ЗМІ, дружина Кім Чен Ина (одружений з 2009-го) народжувала у 2010, 2013 та 2017 роках.

"Рід Пекту" - позначення правлячої династії Кімів, куди входять північнокорейські лідери та члени їхньої родини.

Восени 2022 року на тлі спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії КНДР розпочала активні ракетні випробування.

2 листопада Північна Корея запустила не менше 17 ракет у Японському та Жовтому морях.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.