Північна Корея ухвалила декрет, який проголошує її ядерною державою. Про рішення юридично закріпити політику ядерних сил диктатор Кім Чен Ин оголосив на засіданні Верховного народного зібрання 7 вересня, передає агентство Ренхап.

Затверджений декрет отримав назву "Політика щодо ядерної зброї". У ньому йдеться про те, що політика Північної Кореї щодо використання такої зброї "є наступальною".

Якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою через напад противника, ядерний удар з метою знищення сил противника, включаючи джерело провокації та командний пункт, завдається автоматично і негайно за наперед визначеним планом.

Також ядерний удар можливий у разі нападу на Кім Чен Ина. При цьому зазначається, що ядерна зброя "використовується як крайній захід проти зовнішньої агресії", і Північна Корея не застосовуватиме її першою.

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Республіка зобов'язується не розміщувати ядерну зброю на території інших країн і не передавати їм технології, об'єкти або матеріали, пов'язані з ядерною зброєю.

Лідер КНДР заявив, що республіка ніколи не відмовиться від ядерної зброї. Кім Чен Ин стверджує, що США ставлять за мету "скинути північнокорейський режим", змусивши КНДР "відмовитися від своєї ядерної енергії та прав на самооборону". Він наголосив, що Північна Корея "ніколи не здасться, навіть після ста років санкцій".

У 2021 році КНДР витратила на ядерну програму понад $640 млн. З початку 2022-го Північна Корея провела вже 17 пусків ракет, останній відбувся у травні. Влада США в серпні попередила, що КНДР планує провести сьоме випробування ядерної зброї.

Як писали "Подробиці", Північна Корея на сьогодні має не більше 20 ядерних боєголовок. Водночас у 2021 році запаси урану, які має Пхеньян, зросли до рівня, достатнього для виробництва 45-55 ядерних боєголовок.