За два дні з Одеси вивезли 162 тис. тонн агропродукції

У рамках "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.