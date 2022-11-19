За два дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією [ Редагувати ]
У рамках "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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