На території Запорізької АЕС минулої ночі та сьогодні пролунало більше десятка потужних вибухів. Внаслідок чого були пошкоджені деякі будівлі та обладнання, але вони пошкодження не є критичними для ядерної безпеки.

Про це повідомляється у звіті МАГАТЕ.

"Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.