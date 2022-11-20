На території Запорізької АЕС пролунало більш як 10 вибухів - МАГАТЕ [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
На території Запорізької АЕС минулої ночі та сьогодні пролунало більше десятка потужних вибухів. Внаслідок чого були пошкоджені деякі будівлі та обладнання, але вони пошкодження не є критичними для ядерної безпеки.
Про це повідомляється у звіті МАГАТЕ.
"Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.
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