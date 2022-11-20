Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах під час чемпіонату світу з футболу

На стадіонах під час ігор Чемпіонату світу з футболу в Катарі не продаватиметься пиво. В офіційній заяві ФІФА не повідомляється, чому було ухвалено таке рішення. За даними ЗМІ, організація пішла на це під тиском влади Катару