У Катарі відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу (відео) [ Редагувати ]
Емір Катару шейх Тамім бен Хамада Аль Тані оголосив чемпіонат світу з футболу 2022 року відкритим. Церемонія відкриття відбулася на стадіоні "Ель-Байт" у катарському місті Ель-Хаур.
Темою церемонії відкриття було зібрання всього людства, подолання розбіжностей через людяність, повагу та інклюзивність.
На полі стадіону відбувся парад прапорів країн-учасниць, а також парад талісманів минулих чемпіонатів світу.
Головною зіркою церемонії відкриття став Чон Джонгук з кей-поп гурту BTS. Разом з катарським співаком Фахадом Аль-Кубайсі він виконав офіційний гімн чемпіонату турніру - пісню під назвою Dreamers ("Мрійники").
У першому матчі турніру 2022 року зіграють збірні Катару та Еквадору. Гра почалася о 18:00 за київським часом.
"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.
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