Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах під час чемпіонату світу з футболу [ Редагувати ]
На стадіонах під час ігор чемпіонату світу з футболу в Катарі не продаватиметься пиво. Про це повідомляє ФІФА.
Продаж пива було передбачено контрактом між ФІФА та холдингом AB InBev, власником бренду Budweiser. Вартість контракту оцінювалася у $75 млн.
В офіційній заяві ФІФА не повідомляється, чому було ухвалено таке рішення. За даними ЗМІ, організація пішла на це під тиском влади Катару.
Заборона не стосуватиметься фан-зон та інших офіційних заходів для вболівальників. На самих стадіонах продаватиметься лише безалкогольний Budweiser.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада.
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