На стадіонах під час ігор чемпіонату світу з футболу в Катарі не продаватиметься пиво. Про це повідомляє ФІФА.

Продаж пива було передбачено контрактом між ФІФА та холдингом AB InBev, власником бренду Budweiser. Вартість контракту оцінювалася у $75 млн.

В офіційній заяві ФІФА не повідомляється, чому було ухвалено таке рішення. За даними ЗМІ, організація пішла на це під тиском влади Катару.

Заборона не стосуватиметься фан-зон та інших офіційних заходів для вболівальників. На самих стадіонах продаватиметься лише безалкогольний Budweiser.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада.

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