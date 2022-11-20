У неділю, 20 листопада, Ліберальна партія Молдови організувала автопробіг, який відбувся під гаслом "Слава Україні!". Про це повідомляє Știri.md.

Автопробіг стартував об 11:00 біля будівлі посольства України в Молдові.

Потім він перемістився до міста Штефан-Вода та контрольно-пропускного пункту Паланка на українсько-молдовському кордоні.



Під час руху автомобілі були з прапорами Молдови, Європейського Союзу, НАТО та України.

Прибувши до Паланки, демонстранти вийшли з автомобілів та скандували "Слава Україні!", низку антиросійських гасел і висловили підтримку народу України.

Присутні також тримали плакати з написами "росія - терористична держава", "російська армія геть з України", "російська армія геть з Молдови", "Україно, твоя перемога - наша перемога".

Як повідомив почесний голова Ліберальної партії Міхай Гімпу, акція була спрямована на підтримку свободи та миру українського народу та засудження агресії російської федерації.