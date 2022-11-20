У Молдові влаштували автопробіг під гаслом "Слава Україні!" [ Редагувати ]
У неділю, 20 листопада, Ліберальна партія Молдови організувала автопробіг, який відбувся під гаслом "Слава Україні!". Про це повідомляє Știri.md.
- Автопробіг стартував об 11:00 біля будівлі посольства України в Молдові.
- Потім він перемістився до міста Штефан-Вода та контрольно-пропускного пункту Паланка на українсько-молдовському кордоні.
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- Під час руху автомобілі були з прапорами Молдови, Європейського Союзу, НАТО та України.
Прибувши до Паланки, демонстранти вийшли з автомобілів та скандували "Слава Україні!", низку антиросійських гасел і висловили підтримку народу України.
Присутні також тримали плакати з написами "росія - терористична держава", "російська армія геть з України", "російська армія геть з Молдови", "Україно, твоя перемога - наша перемога".
Як повідомив почесний голова Ліберальної партії Міхай Гімпу, акція була спрямована на підтримку свободи та миру українського народу та засудження агресії російської федерації.
Сьогодні війна йде не лише за свободу України, а й за нашу свободу.
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