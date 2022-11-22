Скільки ще масованих ударів по Україні може завдати рф: відповідь Данілова [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські окупанти можуть здійснити ще кілька таких масованих обстрілів України, як 15 листопада.
Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Свобода Live".
"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", - зазначив секретар РНБО.
Він також додав, що у противника все ще залишається дуже багато ракет С-300, але з запасами високоточних - все не так добре.
"Є розуміння, скільки залишилося - певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, страшенно багато на території РФ - це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя , Херсон, Харківську область. У них їх багато. Що стосується високоточних ракет - ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогоднішній день їх мають. Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами", - наголосив Данілов.
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