Поліцейські та волонтери, ризикуючи життям, рятують людей з Бахмута [ Редагувати ]
Під безперервними атаками ворога - Бахмут на Донеччині. Попри це в місті досі залишаються мирні люди. Поліцейські та волонтери досить часто, ризикуючи життям, просто під час ворожих обстрілів дістають місцевих з темних підвалів. Аби відвезти їх подалі від зони бойових дій. Як відбувалася одна з рятувальних операцій - дивіться далі.
- Какой? - Пацаны, вот там, чтобы вы понимали, уже русские! - Я знаю, за поворотом треба пішки підійти. - Сейчас, пацаны. Капсулу не закрывайте. – Логично.
Близькість ворожих позицій не зупиняє членів екіпажу в броньованій машині. Поліцейські вкотре приїхали рятувати жителів Бахмута, які стали заручниками військової агресії росії.
- Стрелковый бой идет, а мы туда премся. - Давайте-давайте, шевелимся! По шурику!
Правоохоронцям надійшла інформація, що в одному з будинків у приватному секторі допомогти з евакуацією потрібно пораненому чоловікові та його доньці.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського райвідділу поліції:
Керівник дав команду, ми поїхали спільно з волонтерами. По приїзду побачили жах. Відбувався обстріл. Обстріл був не тільки Бахмута в цей момент, а й саме цієї території - приватного сектору. Жодної домівки, майже жодної домівки вцілілої не було.
Від обстрілів родина ховалася в підвалі на території власного подвір'я.
- Вы где? - А?! - Раненый куда? Показывай. - У нас есть медик, давай.
Родині потрібно було швидко збиратися. Адже поблизу постійно кружляли ворожі безпілотники. Вже за кілька хвилин евакуаційна група чимдуж бігла до рятувального транспорту.
Завдяки злагодженим діям, поліцейські і волонтери змогли врятувати не лише батька та доньку, а й ще кількох жителів небезпечного району. На борт евакуаційного мікроавтобуса потрапив навіть домашній собака.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського райвідділу поліції:
Евакуація пройшла успішно, ніхто не постраждав. Робилося все дуже швидко, тому що часу на роздуми ми не мали.
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