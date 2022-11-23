У середу, 23 листопада, через ракетну атаку росії в більшості містах України виникли проблеми зі світлом. Також можлива відсутність водопостачання.

Київ

Згідно з повідомленням міського голови Віталія Кличка, у деяких районах Києва повністю зникло світло.

Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення.

Оновлено о 15:05

Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Оновлено о 15:09. У всьому Києві призупинено водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" працюють над його відновленням.

Харків

Містяни повідомляли про перебої зі світлом в різних районах міста. Речниця "Харківобленерго":підтвердила інформацію про аварійні відключення у Харкові та області.

Оновлено о 15:07. У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. Людей евакують з метрополітену.

На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси.

Львів

Як відзначив міський голова Андрій Садовий, наразі усе місто залишилось без світла. Також можливі перебої з водопостачанням. У Львові припинили курсувати трамваї й тролейбуси.

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів.

Житомирська область

Через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України, вводяться аварійні відключення електроенергії.

Також в області можливі перебої з мобільним зв'язком.

Одеса

Згідно з даними місцевих ЗМІ, в місті аварійно зупинені енергоблоки Південноукоаїнської АЕС.

У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь які зміни в роботі електромереж будемо інформувати додатково.

Миколаївська область

Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. зберігайте спокій, після стабілізації будемо включати.

Чернігівська область

Про знеструмлення повідомив і голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно розгортаємо "Пункти незламності.

Знеструмлення залізничних ділянок

Внаслідок обстрілу росії на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки:

у Києві;

у Дніпрі;

у Миколаєві;

у Львівській області;

у Вінницькій області;

у Сумській області;

у Харківській області.

"Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено", - додає "Укрзалізниця".