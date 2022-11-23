5 грудня стартують продажі відеогри у жанрі аркадних автогонок серії Need for Speed під заголовком Unbound від Electronic Arts та Criterion Games.

Гра намагається привернути увагу молодої аудиторії, тому має специфічний візуальний стиль із мальованими ефектами, за отримала неоднозначну реакцію у гравців.

Разом з тим у відеогрі буде дуже насичений музичний супровід із 68 хіп-хоп композицій.

У добірку увійшли композиції від виконавців із різних країн. Серед них є і кілька українських виконавців: Kalush та Alyona Alyona з треком "Гори", Аліна Паш з піснею "Воїн" та гурт Grebz.

Плейлист із повними версіями пісень Need for Speed Unbound доступний у сервісі Spotify.

Раніше ми повідомляли про те, як в Україні створили комп’ютерну гру з підготовки артилеристів.

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