Известная украинская группа "Океан Ельзи" и рэперша alyona alyona выпустили совместный клип "Країна дітей". Видеоролик опубликован на YouTube-канале "Океана Ельзи".

Как известно, текст для работы написал Сергей Жадан, а саму премьеру посвятили школьнику-активисту Даниилу Дидыку, погибшему во время теракта в Харькове на Марше Единства в феврале 2015 года.

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Премьерная работа также посвящена всем другим детям, которые пострадали от военных действий, терактов и выросли в тяжелые времена.



"Країна дітей" вышла сразу в двух версиях - "оригинальной версии от ОЕ и стилистически другой от alyona alyona".





"В результаті творчих пошуків вирішили зробити дві версії пісні. Одну версію оригінальну, “океанівську”, на яку ми з Віктором Придуваловим і Ярославом Пілунським зняли відео. А другу, гіп-гоп версію, зробила команда Альони. У ній зовсім інший біт, вона м'якша і використовує мою ліричну музику", - говорится в сообщении Святослава Вакарчука.

Клип на трек сняли в городе Лисичанск на востоке Украины. Идею для видеоработы создал лидер группы "Океан Ельзи", а участие в ней приняли местные дети от 8 до 13 лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил украинцев с Днем защиты детей.

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