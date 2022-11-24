Окупанти обстріляли житлові будинки Херсону - ЗМІ [ Редагувати ]
У четвер, 24 листопада, у Херсоні повідомляють про обстріл міста. Є приліт у двір однієї з багатоповерхівок.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У Херсоні з самого ранку чути безперервні вибухи. Приліт у двір однієї з багатоповерхівок Херсона, у людей вибиті вікна, які попередньо без постраждалих... читачі повідомляють, що по останніх поверхах теж потрапило.
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