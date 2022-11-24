У Полтаві вмикають світло: подробиці [ Редагувати ]
У четвер, 23 листопада, комунальники починають заживлювати Полтаву після масованого ракетного удару росіян. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Починаємо заживлювати Полтаву. Насамперед критичну інфраструктуру: водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго, лікарні.
Раніше у частині міста з'явилася вода та запустили 4 котельні, які зокрема опалюють обласні лікарні.
Лунін також повідомляв, що електроенергія в області може зʼявиться вже сьогодні.
Так, близько 9:00 він писав, що протягом кількох найближчих годин почнуть подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі - для більшості побутових споживачів. На той час світло було у 15,5 тисяч побутових абонентів і 1,5 тисяч юридичних споживачів колишнього Лохвицького району.
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