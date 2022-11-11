Генштаб Збройних Сил України звернувся до військовослужбовців росії та Білорусі з закликом не брати участі у війні проти України чи здаватися в полон, що гарантує збереження життя з подальшим поверненням додому.

Військовослужбовці Республіки Білорусь, якщо вас таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори та дочекайтеся зустрічі з представниками командування ЗСУ.

Білоруським військовим запропонують "гідне перебування на території України" та "можливість миттєвого вільного повернення на територію Білорусі". Водночас техніку та зброю буде повернуто армії Республіки після закінчення війни.

Також Генштаб звернувся до військовослужбовців російської армії.

Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишається лише два варіанти: здатися в полон (у цьому випадку вам буде гарантовано дотримання всіх міжнародних конвенцій... ми гарантуємо вам повернення додому після завершення воєнного конфлікту або в результаті обміну), інакше на вас чекає неминуча смерть.

Генштаб опублікував номери телефонів гарячої лінії державного проекту України "Хочу жить" для безпечної здачі в полон: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Також можна скористатися чат-ботом "Хочу жить": https://t.me/spasisebyabot