Зі світлом у Дніпрі зник і інтернет, і мобільний зв'язок

У Дніпрі та області нині діють екстрені відключення світла. Енергетики та інші екстрені служби намагаються якнайшвидше стабілізувати ситуацію. В обласному центрі вже діють пункти незламності. Критичну інфраструктуру, зокрема лікарні, перевели на альтернативні джерела живлення - генератори. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Дніпро. На годиннику майже шоста вечора. Більше вже декілька годин місто без світла. І в пункти незламності вже прийшли перші відвідувачі. Пара Роман та Альона заряджають свої гаджети. Масовані ракетні атаки та повне знеструмлення - залишило їх без зв'язку.

Альона, жителька Дніпра:

У меня было 40 процентов, практически 50 процентов. Поскольку на улице холодно, покамисть я дошла домой у меня полностью сел телефон. У меня их два, хоть какая-то есть связь. А я понимаю, что если света нету, на улице тривогу ты не услишишь и в телефоне не посмотришь.

У мобільному пункті незламності поки трохи понад 10 розеток для зарядки гаджетів. Та за потреби, кажуть рятувальники, їхню кількість збільшать. Тут є і електроплита, кава-машина, чайник, запас води, кілька аптечок. Окрема полиця з дитячими іграшками. А ще місця для відпочинку. І що важливо, тут тепло і вільний доступ до безперебійного інтернету.

Олександр Лимар - заступник начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації Гу ДСНС у Дніпропетровській області:

Розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений "Старлинком". Тобто бездротовий, переносний інтернет, котрий забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитися на пункті незламності.

Зі світлом у Дніпрі зник і інтернет, і мобільний зв'язок. Люди кажуть, лише тут у пункті незламності під'єднавшись до "Старлінку" змогли подзвонити рідним.

До того, як я підключився до "Старлінка" я не міг нікуди дозвонитися. - Ні мобільна, ні сотова? - Ні. Можливо саме мій оператор. Проблеми мого оператора, зв'язку не бул,о нічого.

Пан Валентин цілий день був на дачі. Сюди заїхав зігрітися. Бо каже, навряд чи вдома є опалення.

Валентин, житель Дніпра:

Сейчас отключают электричество. Соответственно котельные подавать воду не могут. Так как насосы не работают. Люди могут зайти и погреться. Я так думаю в квартирах будет холодно. Тем более, если морозы начнутся.

Вже надвечір з великими стрибками напруги, але світло поволі почало з'являтися у дніпрян та жителів міста Кам'янське. Електроенергію поступово почали постачати й у кілька громад області. Чиновники сподіваються повернути в оселі людей і водопостачання. Для цього заживили найбільший водогін.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради:

Відновлено електропостачання Аульського водоводу, який забезпечує водопостачання жителів області. У найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою.

Лікарні Дніпропетровщини роботу не припиняли. Їх одразу було переведено на резервні генератори. А вже для їхньої безперебійної роботи медичні заклади мають запаси пального, щонайменше на п'ять діб.

Юлія Манаєнкова, директорка департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Ми маємо 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації, важкого обладнання - це томографи та обладнання для реанімаційних відділень.

В Дніпрі були черги на заправках та в магазинах. Але за кілька годин дніпряни, перевівши дух, почали жартувати в соцмережах, мовляв, без світла українців стане більше, і навіть у темряві весь світ бачить, хто є росія.