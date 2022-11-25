Більш як 15 мільйонів переглядів – Вікторія Кохана потрапила до Billboard

Desert Rose – дуже популярна у кінці дев’яностих-на початку 2000-х композиція британського генія Стінга. Звісно, про неї сьогодні майже ніхто з нового покоління не згадує.

Але завдяки тому, як цю пісню інтерпретувала Вікторія Кохана, хіт повертається у ротацію багатьох радіостанцій і стає більш впізнаваним.

Історія пісні Desert Rose

Хоч трек випущено у березні 1999-го, зліт його популярності прийшовся на вересень 2000 року. Це було пов’язано з тим, що музикантів та співаків, творчість яких орієнтована на дорослих слухачів, не дуже охоче брали у ротацію радіостанції та популярні телеканали. Радіо та ТВ накрила хвиля музичних проектів, котрі орієнтовані були на молоду аудиторію.

Не дивлячись на складнощі, директор Стінга Майл Коупленд не розгубився – він вирішив просунути композицію на телебаченні, знявши незвичайний кліп, котрий більше нагадував рекламу.

Сюжет відео загострював увагу глядача на транспортний засіб, котрий віз свого власника – виконавця, через пустелю у нічний клуб.

Після зйомок готова робота була відправлена представнику автомобільного концерну "Ягуар", адже саме їх продукт – стильна модель S-Type, був знятий у якості транспортного засобу головного героя.

Завдяки неординарній рекламній кампанії британські авто Jaguar стали більше продаватись, пісню почули мільйони людей, а відео подивились мільйони користувачів.

Вікторія Кохана повернула Desert Rose до вершин світових чартів

22 роки по тому Desert Rose знов стає популярною завдяки український виконавиці Вікторія Кохана. Вона заспівала композицію після дозволу Стінга. Римейк вийшов на американському лейблі Universal Music Group.

Після релізу пройшов рік, а трек все одно завойовує серця усе нових і нових меломанів по всьому світу. Вражаючі показники у чартах та на стрімінгових сервісах – це підтвердження успіху.

"Я щиро рада, що римейк на пісню Стінга Desert rose, над яким працював український продакшн, досягнув таких приголомшливих результатів у стрімінгу та потрапив у світові чарти. Великою вдачею було доторкнутися до творчості такого великого музиканта, як Стінг, і знайти відгук у шанувальників його музики та просто меломанів з усього світу. Стінг – безумовна ікона музики. Я щиро вважаю його одним із найкращих мелодистів 20 століття. Без нього сучасна музика була б неможлива, так само як класична без Моцарта", - каже українська композиторка та співачка Вікторія Кохана.