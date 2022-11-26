Вісім місяців окупації пережила публічна бібліотека у місті Снігурівка, на Миколаївщині. Про роботу протягом того часу навіть не йшлося. Навіть зараз, після звільнення, працівники навіть не можуть зайти всередину. Оцінити масштаби шкоди, якої ворог завдав бібліотекам, складно, але бодай частково компенсувати в трати можна вже зараз.

Тож Миколаївська обласна дитяча бібліотека започаткувала акцію зі збору літератури для своїх колег. Приєднатися до збору закликали відвідувачів і благодійників.

Передаю вам як завжди про Україну і трошки шкільної програми.

Пані Інна прийшла до бібліотеки не взяти щось почитати, а навпаки - подарувати актуальні сучасні книжки. 2014-го року, коли жила в Криму, вона верше дізналася, що таке "руський мир". Тепер як ніхто розуміє, що з ним необхідно боротися.

Інна Слободинюк - відвідувачка бібліотеки:

Всі україномовні книжки, хай переходять на нашу рідну мову, це не повинно навіть обговорюватися. Я завжди стараюся принести якусь книжечку, тому що бібліотека повинна жити. Нам потрібно, щоб наші діти читали.

Допомагати своїм колегам зі зруйнованих бібліотек Миколаївщини в Миколаївській обласній дитячій бібліотеці намагаються з початку війни. Адже відчули і на собі "асвабаждєніє".

Тетяна Жайворонок - директорка Миколаївської обласної дитячої бібліотеки:

Залетіло нам в дах. Ми ж трошки постраждали. Дуже дах постраждав, і я вдячна всім колегам з театру, з управління культури, які допомагали налагодити той дах. Бо такі дірки були.

Тиждень тому заклад запропонував небайдужим допомогти тим бібліотекам, які втратили свої фонди під час бойових дій.

Тетяна Жайворонок - директорка Миколаївської обласної дитячої бібліотеки:

Хотілось би, щоб діти, які залишилися в цих громадах, вірніше повернуться, щоб ті бібліотеки мали цікаві книжки і могли пропонувати їх читачам. Тому що бібліотека на сьогоднішній день в селах, в громадах, це місце, де можна зібратися, поговорити, почитати.

До акції вже долучилися миколаївські поети та письменники, книжкові видавництва та навіть читачі в евакуації.

Владислава - відвідувачка бібліотеки:

Ми знаємо, як на окупованих територіях росіяни поводилися з книжками, хочемо дітей розрадити. Хоч якось допомогти.

Окрема стопка книг - для бібліотеки в нещодавно звільненій від ворога Снігурівці. Директорка закладу з жахом згадує, як була там востаннє ще навесні.

Аліса Косій - директорка публічної бібліотеки м. Снігурівка:

Все було розкидане, розломане, книжки були на вікнах, вікна були розбиті, було декілька прильотів, шибки повилітали. Там згарище, щось палили, я розумію, що це книжки, які їм не до вподоби були.

Рашисти одразу накинули оком на бібліотеку: затишні приміщення, опалення та нові меблі… Пробули там 8 місяців. Що з будівлею всередині та чи вціліло щось з книжок, стане зрозуміло, коли закінчать перевірку піротехніки.

Аліса Косій - директорка публічної бібліотеки м. Снігурівка:

Люди ждали, вірили, що ЗСУ нас звільнять. Дуже ми ждали, всі ми готові відбудувати те, що було, і ще краще. І дійсно наша бібліотека буде без всього російського.

Миколаївська обласна дитяча бібліотека приймає будь-які книжки, але особливо раді сучасним. І обов'язково - українською мовою.