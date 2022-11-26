В Івано-Франківську "Пункти незламності" облаштовують навіть ОСББ [ Редагувати ]
В Івано-Франківську "Пункти незламності" облаштовують навіть ОСББ. Місто допомагає буржуйками та генераторами, щоб жителі багатоквартирних будинків за потреби мали можливістьзарядити телефони і пересидіти блекаут у теплі. Як облаштовані "Пункти незламності" на Прикарпатті - бачила Жанна Дутчак.
Запрацювали "Пункти незламності" і на Прикарпатті: 11 мобільних та 126 стаціонарних. Перші розгорнули в найбільших містах області - Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірній, Яремчі, Косові та селищі Верховина.
Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС в Івано-Франківській обл.:
"Пункти незламності"- де люди можуть прийти в першу чергу погрітися, пункти незламності забезпечені електроенергією, є підведений інтернет, зарядити телефони, як бачите, люди приходять навіть зі своїми чайниками,можна закипʼятити воду. Є встановлений біотуалет. Проживати тут не можна, але тимчасово люди можуть необмежено кількість часу.
Крім того, в самому Івано-Франківську міська влада облаштувала пункти обігріву на базі освітніх закладів, комунальних підприємств та житлових будинків. Кожен забезпечили буржуйкою, генератором і навіть біотуалетом.
Передусім в пункті обігріву починаємо із техніки безпеки: є вогнегасники, забезпечена медицина - є аптечка, є рушники, є питтєва вода, запас є свічки, сірники, такоє питтєва вода бутельована, чай, кава, печиво.
У цьому навчальному закладі пункт обігріву вже готовий зустріти гостей. У разі блекауту - тут можуть отримати все необхідне до пів сотні людей.
Наталія Микула, директорка навчального закладу:
Зручно, тому що є окремий вхід з вулиці. Також перед входом в пункт обігріву ми встановили біотуалет. Також біля пункту обігріву знаходиться ємність з водою на тисячу літрів, це технічна вода. Також ми маємо запас 200 літрів питтєвої води. А світло йде від генератора.
Також в закладі провели додаткові електродроти та встановили спеціальні ліхтарі. Буржуйку привезли і встановили працівники теплокомуненерго.
Поки дорослі заряджатимуть свої ґаджети, діти можуть побавитись у дитячому куточку. Таких пунктів обігріву у місті заплановано відкрити більше сотні. Облаштують їх у навчальних закладах, і підвалах будинків.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Ми готуємося. Не кажу, що буде легко, не кажу, що це відразу буде вирішено. Але як мінімум 80 пунктів обігріву в Івано-Франківську запрацюють, якщо світла не буде бодай в одному мікрорайоні більше 24 години.
У разі повного блекауту, пункти обігріву запрацюють у кожному районі міста. Аби містяни могли їх легше знайти - перелік із адресами вивішують на дверях будинків.
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