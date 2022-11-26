Втрати росії: Генштаб ЗСУ назвав останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб
Українські захисники за останню добу знищили ще понад півтисячі окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього з початку широкомасштабного вторгнення росії втратила вже 86 710 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 26 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5848 (+4) од,
- артилерійських систем - 1896 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1554 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
по темі
Prev Next
22 листопада 2022 09:20 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
Українські захисники за минулу добу знищили ще 400 окупантів
19 листопада 2022 09:40 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
За минулу добу, 18 листопада, сили ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів
16 листопада 2022 11:50 Удар по Києву: загинула літня жінка
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка
15 листопада 2022 10:44 Втрати росії: Генштаб назвав нові дані
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників
26 листопада 2022 08:00 "Окупанти понесли великі втрати в Луганській області" - Генштаб
Збройні сили України і далі винищують армію окупантів