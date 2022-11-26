Ожеледиця та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 листопада [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Половину областей України завтра, 27 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця.
Завтра у на заході, в Житомирській, Київській Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.
На заході та півночі на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів завтра покажуть у середньому від -2 до +3 градусів. У південно-східній частині, Закарпатській та Одеській областях +1 +6 градусів.
Завтра у столиці та Київській області мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві протягом доби в районі нуля градусів.
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