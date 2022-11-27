У рф готують нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Проте, він запевнив, що Сили оборони до них готуються.

Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети - вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами.

Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.