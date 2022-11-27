Готують нові удари: Зеленський попередив українців про складний тиждень [ Редагувати ]
У рф готують нові ракетні удари по території України, і поки у неї є ракети, вона не заспокоїться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Проте, він запевнив, що Сили оборони до них готуються.
Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети - вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами.
Зеленський також попередив, що на тижні особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.
Усі разом і допомагаючи один одному - ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти росію до відповідальності за цю терористичну війну.
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