Кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою "Пунктів незламності", а сьогодні радник Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про внесені зміни до мапи на сайті.

Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:

"Пункти незламності" – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

"Пункти незламності" відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети.

Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

"Будемо постійно інспектувати "Пункти незламності", задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", – йдеться в повідомленні.

"Пункти незламності" мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів.