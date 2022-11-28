"Пункти незламності": запрацювала онлайн-мапа для всієї України [ Редагувати ]
Кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою "Пунктів незламності", а сьогодні радник Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про внесені зміни до мапи на сайті.
Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:
- "Пункти незламності" – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
- "Пункти незламності" відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети.
- Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).
- "Будемо постійно інспектувати "Пункти незламності", задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", – йдеться в повідомленні.
"Пункти незламності" мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів.
по темі
Станом на 26 листопада від російської агресії постраждало понад 1289 українських дітей, 440 з них - загинули
Фахівці завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам
У четвер зранку, 24 листопада, 25% жителів Києва залишаються без світла
Станом на ранок четверга, 24 листопада, у Києві не ходять трамваї
У Миколаївській області усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені