Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей проводить перевірку всіх організаторів азартних ігор, які офіційно працюють в Україні за ліцензією, щодо їх зв'язків з російською федерацією. Про це повідомляє голова КРАІЛ Іван Рудий в інтерв'ю Forbes.

"Моя позиція: навіть жодного натяку на російський слід не має бути в Україні. Перше, що я зробив, повернувшись із ЗСУ (де Рудий служив до листопада 2022 року, - ред.), - провів зустрічі із СБУ. Ми зараз дуже плідно працюємо майже по всім організаторам (азартних ігор - ред.)", ", - заявив голова комісії.

За його словами, після скандалу навколо ліцензій, виданих у березні 2022 року російському букмекеру 1хBet, решті всіх організаторів азартних ігор, які отримали ліцензії, КРАІЛ надіслала листи з попередженням про заборону будь-яких зв'язків з державою-агресором і необхідність неухильності.

Щодо тих компаній, про зв'язки з країною-агресором яких уже повідомляли українські ЗМІ, то, як каже Іван Рудий, за ними вже працюють одночасно СБУ, Бюро економічної безпеки та Держфінмоніторинг.

"Йде тотальна перевірка всіх організаторів... І рішення комісії не змусить на себе чекати", - запевнив Рудий.

Зазначимо, що йдеться про низку компаній, які отримали ліцензію на проведення азартних ігор в Україні, однак яких підозрюють у зв'язку з російським букмекером 1хBet або з іншими російськими компаніями.

онлайн-казино PointLoto, на момент її отримання називалося ТОВ "Мелбет" - так само, як називається офіційно працюючий у РФ букмекер, що належить сьогодні російському ТОВ "Мелофон", а раніше фірмі, яка називалася "1ХСтавка", яка є "клоном" 1xBet, що має офіційний дозвіл працювати в РФ.

Крім того, підозри викликало ТОВ "Плей Фан Інвестмент", яке в січні 2022 року отримало ліцензію на роботу онлайн-казино "Фан Спорт", що має практичний ідентичний дизайн сайту, однакові коефіцієнти та загального "ризиковика" (компанію, що аналізує коефіцієнти, - ред.) з 1xBet.

Крім цього, "Фан спорт" не працює на тому сайті, на роботу якого йому видано українську ліцензію, а проводить азартні ігри на сторонньому сайті.

Російський слід має про ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", яке від КРАЇЛ ліцензію на роботу онлайн-казино Pin-Up ще у 2021 році. Даним казино володіла уродженка Луганська Марина Ільїна, яка пізніше продала свою частку в компанії Олександру Удодову - зятю прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Мабуть, тому на українському сайті Pin-Up досі можуть реєструвати та грати як громадяни РФ, так і жителі Білорусі.

Тим часом, як відомо, ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка намагалася вивести на український ринок російського букмекера 1xBet, сьогодні намагається в Окружному адміністративному суді Києва повернути собі ліцензії. Голова КРАІЛ Іван Рудий заявив, що сподівається, що ТОВ "ТБК" програє в суді.

"Бо ми розуміємо, що це за люди… Мені було б цікаво подивитися на суддю, який скаже, що ми, СБУ, БЕБ, помилилися (у рішенні анулювати ліцензії компанії, пов'язаної з РФ – ред.)", - резюмував Рудий.