Starlink підвищив ціни для українців [ Редагувати ]
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Оператор супутникового інтернету компанія Starlink оголосила про підвищення цін на свої послуги для українців.
Про це говорять повідомлення користувачів Twitter.
Відповідні листи компанія почала розсилати абонентам. З 29 грудня вартість супутникового інтернету для приватних осіб складатиме не 60, а 75 доларів на місяць.
Вартість терміналу та антени Starlink зросте з 500 до 700 доларів. Крім того, тепер при покупці базової станції доведеться платити ще 50 доларів за доставку. Раніше доставка була безкоштовною.
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