Оператор супутникового інтернету компанія Starlink оголосила про підвищення цін на свої послуги для українців.

Про це говорять повідомлення користувачів Twitter.

Відповідні листи компанія почала розсилати абонентам. З 29 грудня вартість супутникового інтернету для приватних осіб складатиме не 60, а 75 доларів на місяць.

Вартість терміналу та антени Starlink зросте з 500 до 700 доларів. Крім того, тепер при покупці базової станції доведеться платити ще 50 доларів за доставку. Раніше доставка була безкоштовною.